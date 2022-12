Paola Caruso su Instagram: ““Una disgrazia per mio figlio. Cosa è successo…”

Paola Caruso è tornata sotto i riflettori lo scorso anno, grazie al programma “La Pupa e il Secchione”, condotto da Barbara D’Urso. L’avventura della modella calabrese non durò molto, poichè fu squalificata dopo qualche puntata per un episoio abbastanza grave: aver dato un pugno a Mila Suarez dopo un brutto litigio.

Già dopo quell’episodio, la Caruso aveva manifestato malumori provenienti al di fuori del programma, legati principalmente al figlio. Dopo il programma, la 37enne italo-spagnola era letteralmente scomparsa dai social, non dando più alcune notizie.

Questa inattività ha fatto preoccupare i fan. In queste ore, la showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro, è ricomparsa in una Instagram Stories, nella quale ha fatto sapere di stare vivendo un momento molto difficile: “Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese, molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante.”

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”

Paola Caruso era stata addirittura attaccata da qualche hater per il fatto di aver posato immagini da sola, senza il figlio Michelino accanto. La diretta interessata ha prontamente messo a tacere gli odiatori precisando di trovarsi in vacanza proprio con il bambino, al quale è sempre stata legata nonostante le numerose difficoltà.