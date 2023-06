Paola Di Benedetto è finita nuovamente al centro del gossip più chiacchierato circa la sua vita sentimentale. Qualche settimana fa, la conduttrice e modella è stata beccata assieme al suo ex storico Federico Rossi, ma questo presunto ritorno di fiamma è stato subito smentito. Fabrizio Corona qualche giorno fa ha lanciato uno scoop sul suo canale Telegram.

Nuovo amore per Paola

Come anticipato, Fabrizio Corona tramite il suo canale Telegram ha lanciato uno scoop sulla vita amorosa dell’ex speaker di RTL 102.5. Pare che la giovane sia impegnata con un noto calciatore dell’Inter, Raoul Bellanova. Infatti, Corona per lanciare la notizia ha allegato un video in cui appare presumibilmente la Di Benedetto ballare e baciare il calciatore in questione.

Ecco cosa ha scritto Fabrizio Corona a riguardo: “Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la showgirl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumors con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter.

In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande un bocca al lupo per il nuovo amore”.

La conferma su Instagram

A seguito dello scoop lanciato da Fabrizio Corona, ora è arrivata la conferma direttamente dal profilo Instagram di Amedeo Venza, esperto di gossip. Nello specifico, Venza ha divulgato delle foto in cui si vedono chiaramente i due scambiarsi un tenero bacio in un ristorante. La coppia non si è espressa sulla questione, dunque, non resta che attendere l’ufficialità.