Paola Di Benedetto, contro il calcio: l’ironica battuta su Instagram

A trionfare nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto. Durante il suo percorso all’interno della casa, la ragazza ha ben dimostrato di avere un carattere forte e deciso e, inoltre, ha mostrato alle telecamere il suo grande amore per il cantante Federico Rossi. Ed è proprio il fidanzato il protagonista della sua ironica storia contro il calcio.

LA DI BENEDETTO CONTRO IL CALCIO? – Come è nata l’ironica battuta dell’ex gieffina? Lei e il suo fidanzato si trovano attualmente in Puglia, in un lussuoso appartamento ricco di ogni confort. Dopo i lunghi mesi passati lontani, i due stanno cercando di recuperare tutto il tempo che non hanno passato insieme.

Nonostante la piscina esterna privata che dà occasione alla ragazza di sfoggiare il suo fisico mozzafiato con indosso dei costumi da bagno, Federico sembra preso da altro. L’ex Madre Natura ha infatti postato una IG Story che mostra il cantante totalmente rapito dallo schermo del tablet, dove si scorgono le immagini di una partita di calcio. A accompagnare lo scatto è l’ironica battuta: “Perché gli uomini perdono ogni capacità cognitiva quando seguono il calcio?”.

DUE ANNI INSIEME – Nonostante la giovane età, i due ragazzi hanno dimostrato quanto sia serio e forte l’amore che li segue. A testimonianza di ciò è il fatto di aver superato un tradimento da parte di Rossi, avvenuto lo scorso anno. La Di Benedetto ha comunque deciso di dargli una seconda possibilità, come ne ha anche parlato davanti le telecamere del GF.

Proprio ieri la coppia ha festeggiato il loro secondo anniversario, da come si può leggere anche dai recenti post condivisi da Paola. Inoltre, nelle sue IG Stories si possono vedere gli scatti che li vedono insieme, dove in uno di questi la ragazza ha scritto: “Ebbene si, due anni” .

