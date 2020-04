Paola di Benedetto e Federico hanno violato la quarantena?

Paola Di Benedetto e il suo fidanzato Fede Rossi, ex cantante del duo Benji e Fede hanno fatto molto discutere in questi ultimi giorni. La motivazione sarebbe dovuta da alcune accuse ricevute da un personaggio noto, il quale avrebbe dichiarato che la coppia avrebbe violato la quarantena.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI: DOPO IL GF VIP HANNO VIOLATO LA QUARANTENA? – Paola è uscita da poco vincitrice dalla casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni indizi trovati sui loro rispettivi profili, i due piccioncini avrebbero violato la quarantena e starebbero trascorrendo questi giorni insieme, ma sarà davvero così?

LE PROVE – Alcuni followers hanno notato che in un video pubblicato da Fede Rossi ci sarebbe una foto appesa al muro molto simile a quella che ha Paola nella sua camera da letto. Sarà la stessa stanza? Inoltre alcuni hanno fatto caso al fatto che il pavimento inquadrato sembra essere proprio lo stesso dell’abitazione della stessa Paola Di Benedetto. Sarà un puro caso o sono davvero insieme?

L’ATTACCO DI DEIANIRA – Ad intervenire nel dibattito è stata l’influencer napoletana Deianira Marzano che non si è lasciata sfuggire l’occasione per sferzare un bell’attacco alla coppia! Ha infatti dichiarato: ” o hanno la stessa foto o come al solito gli unici scemi siamo noi chiusi in casa soli da 40 giorni”, mostrando lo stesso video di cui vi abbiamo parlato precedentemente.

PAOLA E FEDE: NESSUNA SMENTITA – Per ora nessuno dei due ha smentito quanto detto da Deianira e dai loro stessi followers. Forse prima o poi una loro risposta arriverà. Certo è che potrebbe essere senz’altro un malinteso, così come potrebbe essere vero che si siano organizzati per passare questi restanti giorni insieme. Per ora non abbiamo certezza circa la questione.

I COMMENTI DI FEDE – Nel frattempo Fede continua a commentare le foto di Paola con dolcezza, mostrandole tutto il suo amore. I fan non possono fare altro che apprezzare quanto il celebre cantante le dichiara. ‘Bella che sei”, si legge sotto ad una sua foto. ‘Mio amore’, ha commentato ancora sotto un altro post. Insomma che i due stiano insieme o siano separati in questi giorni, non possono fare a meno di mostrare il loro amore!