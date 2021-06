Paola Di Benedetto e Federico Rossi, storia al capolinea con un messaggio condiviso su entrambi i profili social. C’è dietro De Martino?.

Dopo tre anni di amore finisce la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Una notizia che arriva dopo un lungo periodo in cui dei due si erano perse le tracce sui reciproci profili social. Un campanello d’allarme assolutamente non ignorato dai tanti fan della coppia e che potrebbe essere suonato anche a causa di una strana frequentazione della bella veneta con l’ex ballerino, ora conduttore tv Stefano De Martino.

Un messaggio condiviso sui profili Instagram dei due ragazzi è tutto ciò che resta di una storia d’amore che ha appassionato migliaia di giovanissimi negli scorsi tre anni. Una fine che arriva in modo sereno e che lascia dietro di sé un affetto vero e sentito.

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene. continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede”