Paola Di Benedetto e Rkomi, la coppia è reale? La domanda di Fedez spiazza la conduttrice radiofonica

Nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Una notizia non confermata ma nemmeno smentita dai diretti interessati e che ha suscitato la curiosità di molti. Se da parte dei due diretti interessati non è arrivato alcun commento, a confermare è stato The Pipol.

Ufficiale?

Le voci hanno iniziato a circolare quando Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione nelle sue Instagram Stories circa un ipotetico bacio tra i due. The Pipol, nonostante i due non abbiano mai confermato questo flirt, ha ufficializzato la notizia spiegando che la relazione è iniziata un mese dopo il loro incontro.

Purtroppo i fan della neo coppia dovranno attendere l’uscita degli scatti che testimonieranno questa fresca storia d’amore.

Fedez spiazza la conduttrice radiofonica

Il rapper, di nuovo giudice di X-Factor, ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 nel blocco condotto proprio da Paola Di Benedetto. Parlando proprio del talent, che vedrà anche Rkomi come giudice, Fedez ha spiazzato l’ex Madre Natura con una domanda alquanto indiscreta.

“Sono tutti molto simpatici, carini. Rkomi mi è sembrato molto simpatico. Dicono lo sia… Tu Paola lo hai mai conosciuto?” ha chiesto Fedez alla conduttrice rimasta spiazzata. Tuttavia, la ragazza non si è scomposta e ha risposto: “Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte, anzi lo salutiamo?”. Proprio per questa domanda fatta dal rapper, in molti credono che tra la ragazza e il cantante effettivamente ci sia qualcosa.