Paola Di Benedetto e Rkomi, la foto pubblicata da Fedez che ufficializza la coppia

Ormai la notizia sembrerebbe confermata: Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia. Nonostante le voci circolate e il silenzio rotto solo ultimamente dalla speaker radiofonica, i due sembrerebbero fare coppia fissa. A confermarlo con una foto? Nient’altro che Fedez. Vediamo cosa è successo.

Fedez conferma la relazione tra Paola e Rkomi?

Il rapper, di nuovo giudice di X-Factor, ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 nel blocco condotto proprio da Paola Di Benedetto. Parlando proprio del talent, che vedrà anche Rkomi come giudice, Fedez ha spiazzato l’ex Madre Natura con una domanda alquanto indiscreta.

“Sono tutti molto simpatici, carini. Rkomi mi è sembrato molto simpatico. Dicono lo sia… Tu Paola lo hai mai conosciuto?” ha chiesto Fedez alla conduttrice rimasta spiazzata. Tuttavia, la ragazza non si è scomposta e ha risposto: “Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte, anzi lo salutiamo?”. Proprio per questa domanda fatta dal rapper, in molti credono che tra la ragazza e il cantante effettivamente ci sia qualcosa.

Tuttavia, proprio Fedez sembrerebbe aver confermato questa storia d’amore perché nelle ultime ore il rapper ha pubblicato delle stories e dei post su Instagram molto interessanti su di loro. “Indovinate la coppia dell’anno” scrive Federico sui social allegando delle foto proprio assieme a sua moglie Chiara Ferragni, Paola e Rkomi.

Primi commenti di Paola Di Benedetto

L’ex Madre Natura ha rilasciato un’intervista a Grazia ed è intervenuta per la prima volta su questa relazione: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi… A voi le conclusioni“. E allora che dire se non congratulazioni!