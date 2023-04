Paola Di Benedetto, finita l’esperienza con RTL: “Ringrazio dal profondo del mio cuore”

Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5 per dedicarsi ad altri progetti lavorativi: l’annuncio è arrivato dalla diretta interessata tramite il suo profilo Instagram da 1,7 milioni di follower. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffina ha ammesso di aver bisogno di affrontare nuove sfide e progetti lavorativi ma di essere per sempre grata per questa esperienza.

L’annuncio su Instagram

Con una semplice Instagram Stories, la Di Benedetto ha annunciato la fine di questo sodalizio con la famiglia di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate in Italia: “Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”.

Sembra, dunque, che la scelta di lasciare la radio sia arrivata dalla stessa Paola, dopo due anni. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, infatti, ha iniziato a muovere i suoi passi nella radio a partire dal 2021 con la conduzione del format audio-visivo RTL 102.5 Power Hits Estate su TV8.

Successivamente, la Di Benedetto ha condotto il programma The Flight con Matteo Campese e Francesco Taranto, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I più affezionati sentiranno sicuramente la mancanza della speaker, la quale però è già pronta per affrontare nuove sfide lavorative.

Tempo fa, Paola fu protagonista di alcuni gossip amorosi come quello con Matteo Berrettini, il quale però poi sembrerebbe essere sparito nel nulla. Oggi il tennista è legato sentimentalmente a Melissa Satta.