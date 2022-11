Paola Di Benedetto, già al capolinea con Matteo Berrettini?

Solo poche settimane fa si è parlato del presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini. Sebbene i due non abbiano mai rilasciato alcun commento sul rumor, sul web sono emerse diverse segnalazioni che li hanno visti insieme. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, questa frequentazione sarebbe già giunta al capolinea.

FLIRT GIÀ FINITO? – Recentemente al centro della cronaca rosa per la breve liason con Rkomi, artisti e attuale giudice di X-Factor, Paola è nuovamente finita nel mirino del gossip. Solo poche settimane fa, infatti, si è iniziato a vociferare di una sua possibile frequentazione con Berrettini.

A parlarne è stata Deianira Marzano, pubblicando alcune segnalazioni dei follower e The Pipol Gossip. Proprio la nota pagina di Instagram ha raccontato qualche dettaglio della frequentazione tra l’ex gieffina e Matteo, nata da uno scambio di messaggi sui social, per poi spostarsi in alcuni appuntamenti. Nonostante in molti stessero già pensando a una possibile ufficializzazione da parte dei due interessati, sembra che la storia si sia già conclusa.

L’inaspettata indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi nella sua rubrica Chicche di Gossip. Stando a quanto riportato dal magazine: “Il flirt tra Paola Di Benedetto e il tennista Matteo Berrettini è durato il tempo di un caldo weekend in Toscana. Da quel momento il tennista è sparito. E Paola non l’ha presa per niente bene”.

Come detto in precedenza, il presunto flirt tra la conduttrice radiofonica e il tennista non è mai stato ufficialmente confermato dai due diretti interessati. La notizia della possibile rottura tra i due, quindi, è da prendere con le pinze.