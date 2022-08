Paola Di Benedetto, le parole di Rkomi: “Il gossip ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno”

Negli ultimi mesi Paola Di Benedetto è finita spesso al centro della cronaca rosa. Dopo la sua breve relazione con Rkomi, negli ultimi giorni si è iniziato a vociferare di un possibile flirt con Blanco. A commentare il gossip è stato proprio Rkomi in una recente intervista.

“Ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno” – Nonostante la love-story non sia mai stata confermata dai due diretti interessati, è oramai certa. La relazione tra Paola e il cantante di Insuperabile è giunta al capolinea dopo poche settimane dalle prime paparazzate.

Dell’ex madre natura di Ciao Darwin l’artista ne ha parlato anche al Corriere della Sera. Oltre alla loro breve storia, al ragazzo è stato chiesto di dire la sua sull’ultimo scoop riguardante Paola: “Dagospia ha scritto che dopo la rottura con lei, Paola Di Benedetto si è fidanzata con Blanco”.

Su quanto vociferato recentemente, Rkomi ha dichiarato: “Di Blanco e Paola non so nulla…il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografati con una donna oppure no”.

Riguardo a quanto ammesso, il cantante ha quindi voluto far intendere che Paola Di Benedetto non fosse la persona giusta per lui. Davanti a queste parole, sono tanti gli amanti del gossip a voler scoprire cosa ne pensa la vincitrice del GF Vip.