Paola Di Benedetto, parla dei suoi presunti flirt: “Fake news”

Dalla fine della sua storia con Federico Rossi, Paola Di Benedetto è spesso finita al centro della cronaca rosa. Nel corso dei mesi, infatti, l’ex madre natura di Ciao Darwin è finita al centro delle chiacchiere per presunti flirt. Dopo mesi di silenzio da parte della ragazza, è giunta finalmente la verità su questi gossip.

LE PAROLE DELLA DI BENEDETTO – In una recente intervista a Fanpage, l’ex vincitrice del GF Vip ha finalmente detto la verità riguardo gli ultimi flirt che l’hanno vista al centro dei rumors. Negli ultimi mesi si è ipotizzato che ci fosse del tenero tra lei e Ludovico Tersigni, attuale conduttore di X-Factor. Addirittura c’era chi aveva rivelato di averli avvistati in un locale a Milano mentre si scambiavano un bacio.

Riguardo questo rumors, Paola ha rivelato la verità dietro ad esso: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”. Non c’è nulla tra di loro, se non un semplice rapporto di lavoro. La Di Benedetto, infatti, è presente nel post puntata del famoso talent, raccogliendo i commenti dei giudici e degli eliminati.

Un altro gossip che ha fatto parecchio parlare è stato quello che ha visto protagonisti la Di Benedetto e Stefano De Martino. Per mesi, infatti, si è parlato una love-story tra i due. Riguardo questo rumors, la ragazza ha voluto spazzare via ogni dubbio: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa”.

Riguardo tutti questi rumors che l’hanno investita dopo la fine della sua storia con Federico, Paola Di Benedetto ha voluto ribadire di essere single: “Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose (ride, ndr), credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita”.