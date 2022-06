Paola Di benedetto, primi commenti dopo le foto del bacio con Rkomi: “A voi le conclusioni”

L’ultimo numero del settimanale Chi ha lanciato una bomba non indifferente sull’ipotetico flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Questa frequentazione è stata confermata proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato gli scatti dei loro baci. Per la prima volta, la speaker radiofonica di RTL 102.5 ha commentato le foto.

Di Benedetto commenta: “A voi le conclusioni”

L’ex Madre Natura ha rilasciato un’intervista a Grazia ed è intervenuta per la prima volta su questa relazione: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi… A voi le conclusioni“.

Ma cosa nota in un ragazzo l’ex vincitrice del GFVip? Paola non ha dubbi: “Mi sono sempre affezionata molto alle persone che in primis mi facessero ridere tanto. Mi piace molto quando trovo una persona che sia ‘pulita’, leale. Mi ci devo ritrovare nei valori che vorrei in un’altra persona. L’umiltà è un requisito che per me non deve mancare perché io appena vedo gente che viaggia sulle stelle già dico no, te dico fermate.

Poi soprattutto mi piacciono le persone determinate come me. Che hanno avuto un percorso di vita, che hanno dei desideri, dei sogni da realizzare, che lavorano sodo e conoscono sia la parte brutta che anche la parte bella. Insomma, delle persone concrete, mi piace rivedere delle cose che credo di avere io“.

La risposta alle polemiche

Qualcuno l’ha anche accusata di “cambiare i fidanzati come le mutande”. Per questo motivo, la giovane speaker radiofonica ha voluto rispondere a tono: “Giusto per non sfociare nell’ipocrisia che uno dice non dice. Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché in questi giorni si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore.

Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema? Deve finire questo concetto dell’uomo che passa come un fenomeno se cambia le donne e invece le donne le facciamo passare come sgualdrine se cambiano uomini. Deve finire questa roba, perché è orribile da leggere”.