Paola Di Benedetto, ritorno di fiamma con Federico Rossi? Le indiscrezioni

Paola Di Benedetto è tornata al centro del gossip, questa volta non per la sua carriera professionale ma per quella amorosa. Stando ad alcune segnalazioni sul web, pare che sia scoppiato nuovamente l’amore con il suo ex storico Federico Rossi.

Ritorno di fiamma?

La conduttrice e il cantante hanno avuto una storia d’amore durata dal 2018 al 2021, tra alti e bassi. Non sono mai stati del tutto chiariti i motivi della rottura ma i due hanno tenuto a precisare che non c’è stato nessun tradimento da entrambe le parti. A distanza di due anni, però, Paola e Federico sono stati beccati insieme ad un concerto.

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha ricevuto una segnalazione a riguardo che ha subito riportato sul suo profilo. Nello specifico, un utente li ha beccati insieme al concerto degli Zero Assoluto, al Fabrique di Milano. Non è chiaro al momento la natura del loro incontro, se come amici o qualcosa di più.

I due, infatti, non hanno mai smesso di seguirsi sui social e, da come hanno raccontato, è rimasta stima reciproca e affetto. Non è detto, dunque, che Paola e Federico si siano rivisti con malizia. Stando alle fonti ufficiali, la Di Benedetto adesso sarebbe single dopo la fine della breve storia avuta con il cantante Rkomi e il flirt con Matteo Berrettini.

Finita anche con RTL 102.5

Paola Di Benedetto ha annunciato la fine di questo sodalizio con la famiglia di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate in Italia: “Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”. La conduttrice, infatti, è pronta per lanciarsi in altri progetti lavorativi come il nuovo programma della Gialappa’s Band, “Gialappa’s show“, su TV8 e su Sky Uno.