Paola Di Benedetto: scoperto il nome del misterioso flirt dell’ex gieffina? Le ultime segnalazioni

Da quanto trapelato dalla cronaca rosa, Paola Di Benedetto avrebbe voltato pagina. Dopo la fine della sua lunga storia con Federico Rossi, ex membro del duo Benji & Fede, Paola sembrerebbe aver deciso di scrivere un nuovo capitolo. Dopo tanto discutere sull’identità del misterioso ragazzo che ha catturato l’attenzione dell’ex gieffina, alcuni utenti avrebbe scoperto il nome del fortunato.

SVELATO IL NOME DEL MISTERIOSO RAGAZZO – Solo pochi giorni fa il settimanale Chi e Deianira Marzano lanciavano l’inaspettato scoop con protagonista la Di Benedetto. In vacanza insieme alle amiche, tra le quali anche Aurora Ramazzotti, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata avvistata in compagnia di un misterioso ragazzo:

“Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento, la sua storia deve rimanere segreta”.

Dopo tanto ipotizzare sul possibile nome del misterioso flirt di Paola, a rilasciare le ultime indiscrezioni è stata la Marzano. Attraverso le sue IG Stories, l’opinionista ha condiviso gli screenshot dei messaggi giunti da alcune sue utenti. Stando a quanto notato dalle storie di Instagram dei ragazzi ad Ibiza, la ragazza si starebbe frequentando con Giovannino, rampollo della famiglia Moratti.

A confermare tale tesi è un’altra utente che pone all’attenzione le IG Stories di Ludovica, un’amica di Paola, presente anche lei a Ibiza. Da una delle sue storie si nota come insieme alle ragazze ci fossero Giovannino e un suo amico, un altro rampollo della Milano bene. In molti, però, si chiedono come mai la Di Benedetto non voglia svelare il nome del ragazzo con cui attualmente si sta frequentando. Che si tratti veramente del nipote dei Moratti? Al momento da parte di Paola non c’è stata alcuna replica.