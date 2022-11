Paola Di Benedetto, si mostra senza trucco e con l’acne: “Non voglio essere perfetta”

Anche Paola Di Benedetto, come altre influencer, attrici e modelle ha deciso di mostrarsi senza alcun filtro o traccia di trucco. Anche l’ex gieffina, quindi, ha deciso di abbracciare la Skinpositivity, una campagna che vuole abbattere gli stereotipi che per molti, soprattutto i giovani, sono diventati una vera e propria ossessione.

“Non voglio essere perfetta” – In passato a Fanpage, rispondendo a Le domande di Google, la Di Benedetto ha parlato dell’acne, tema che la tocca in prima persona: “Ancora oggi la mia pelle, i miei ormoni hanno degli sbalzi, quando decidono loro”. Recentemente la ragazza è tornata sull’argomento, pubblicando due selfie su Instagram che la vedono senza un accenno di trucco o effetto.

Nel mostrarsi al naturale, Paola ha voluto rivolgersi a tutti i giovani che oramai sono dipendenti dai canoni di bellezza dettati dai social, pieno di fotoritocchi. A causa di quanto mostrato su internet, i ragazzi non riescono ad avere un sano rapporto con il proprio aspetto.

Nel pubblicare le due immagini, la conduttrice radiofonica ha spiegato che in questo periodo sta affrontando un forte momento di stress e anche la sua pelle ne risente di ciò: “Diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla. Mi sta dicendo: forse è il caso di rallentare un po’”.

Paola Di Benedetto ha poi aggiunto: “Essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio”. Disponibili qui le foto.