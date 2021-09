Paola Ferrari, la replica alle parole di Galeazzi: “A me invece Giampiero manca”

Dopo le parole di Giampiero Galeazzi, Paola Ferrari ha deciso di replicare. Reduce dall’annuncio del suo addio alla Rai dopo i Mondiali, la giornalista ha rilasciato un’intervista a la Repubblica.

“A me invece Giampiero manca” – Tra gli argomenti affrontati durante l’intervista, non è mancato quello su Galeazzi. Recentemente il telecronista sportivo ha definito la donna “troppo invadente” e solo ora è arrivata la risposta della Ferrari.

Ammettendo di essere rimasta male per le parole del collega, Paola ha replicato: “A me invece Giampiero manca. Però sì, sono stata un po’ invadente e prevaricatrice, e lo rivendico. È il solo modo delle donne di potersi fare avanti dove spesso siamo considerate solo ornamento, solo bellezza e mai competenza”.

Riguardo le donne che lavorano nello stesso ambiente della giornalista, quest’ultima ha ammesso che tante, non sapendo nulla di calcio, puntano sul vestito succinto. Facendo notare ciò, la Ferrari ha ammesso: “È un caso se non c’è mai stata una donna a dirigere un giornale sportivo o Raisport? Non mi candido, eh? Io sono fuori, ormai”.

LE PAROLE SU TORTORA – Parole di grande affetto e ammirazione sono state spese per Enzo Tortora, amato conduttore de La Domenica Sportiva: “Aveva un senso etico: non ci fece mai mettere la scollatura. Ed era sempre prodigo di consigli. A me di tenere la schiena dritta e la testa alta e guardare sempre la gente negli occhi. In senso fisico e metaforico. Mai dimenticato”.