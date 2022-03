Paola Ferrari, nuova critica su Diletta Leotta: “Non è un esempio”

Paola Ferrari è tornata nuovamente al centro delle critiche a causa di alcune critiche mosse ad alcune donne dello spettacolo. La giornalista sportiva si è espressa nei confronti di Belen Rodriguez e, nuovamente, su Diletta Leotta.

“Non è un esempio” – Intervistata a Belve, programma in onda su Rai 2, la Ferrari ha parlato di alcuni volti noti dello spettacolo. In particolar modo ha detto la sua sulla Rodriguez:

“Penso sia molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada. Ho scoperto che Belen è molto più brava di tante altre”.

Riguardo la Leotta, Paola ha nuovamente dimostrato di non apprezzare affatto il volto di DZAN. Anche questa volta, infatti, Paola Ferrari ha criticato duramente Diletta:

“Non trovo sia il prototipo di donna che noi dobbiamo in qualche modo mettere sul piedistallo. Non la indicherei come esempio per mia figlia. Per il resto, lei è molto brava ed è anche di giovane età”.

Già in passato, infatti, la giornalista si era espressa negativamente nei confronti della Leotta. Secondo la donna, infatti, l’ex fidanzata di Can Yaman sfrutterebbe la sua bellezza per farsi spazio nel mondo dello spettacolo:

“Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile”.