Paola Marella, ci dice addio il volto noto di Real Time

Si è spenta all’età di 61 anni Paola Marella, volto noto di svariati programmi televisivi come “Vendo casa disperatamente“. La conduttrice, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, combatteva da ormai più di dieci contro un male più grande e comune tra le donne. Si tratta del tumore al seno, malattia che l’ha tormentata e che alla fine ha avuto la meglio.

Toccanti sono state le parole che il suo carico amico e collega Enzo Miccio in lacrime le ha rivolto. “Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i Natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura”. È dunque stata proprio la passione e la dedizione per il lavoro a fungere inizialmente da collante per i due.

Continua: “Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere.” Insomma, un’ amicizia nata in ambiente lavorativo, ma destinata a varcare tale soglia e a far breccia nelle vite di entrambi.

Enzo la ricorda come una donna chic, elegante, intelligente e sorridente, indipendentemente dal fatto che si trovasse sul set o altrove. Il Wedding Planner conclude, infine, la lettera d’addio esprimendo il dolore che tale perdita ha causato nei cuori di chi volesse bene a Paola. Mediante poche ma commoventi parole l’amico saluta per l’ultima volta colei che era solito chiamare in modo affettuoso “Paolina mia“.

A piangerne il lutto oltre alla famiglia e ai suoi intimi, tra cui anche la conduttrice Gaia Gozzi, c’è l’intera equipe del canale di Real Time. Per anni i programmi condotti da Paola sono andati in onda proprio su tale rete televisiva.