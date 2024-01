Paola Perego operata per una neoplasia: di cosa si tratta

Paola Perego è stata ricoverata in ospedale e ha condiviso sui social un messaggio di gratitudine per il suo medico, il Dott. Gallucci, e l’equipe medica che si è presa cura di lei durante e dopo un’operazione di nefrectomia parziale per la neoplasia. Numerosi utenti sui social hanno espresso affetto e supporto per la conduttrice, che ha anche incoraggiato tutti a prendersi cura della propria salute e a sottoporsi a controlli regolari per la prevenzione delle malattie.

La nefrectomia parziale è un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione parziale di un rene. La neoplasia è un termine generico che si riferisce alla formazione di un tumore o di una massa di tessuto anomala.

Le parole sui social

Con un post Instagram, Paola Perego ha scritto: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Paola Perego è stata colpita da una neoplasia, un tipo di tumore maligno che comporta la crescita anomala di un tessuto sugli organi. Nel suo caso, la neoplasia si era sviluppata sui reni, il che ha reso necessario un intervento di nefrectomia parziale.

Questo intervento chirurgico mira a rimuovere solo le cellule tumorali presenti sul rene, assicurando al contempo un margine di tessuto sano di sicurezza e preservando la funzionalità del rene non interessato.

I messaggi dei vip

Numerosi colleghi e fan hanno manifestato il loro affetto e supporto a Paola Perego nei commenti. Barbara d’Urso ha scritto: “Dai dai dai dai … ce la fai … ce la fai”. Simona Ventura ha incoraggiato con un “Forza Paola”, mentre Lorella Cuccarini ha inviato “Un abbraccio forte, Paola”. Tra gli altri colleghi della televisione che hanno espresso messaggi di solidarietà figurano Ezio Greggio, Rita Dalla Chiesa, Alessia Mancini, Elisabetta Gregoraci e Antonella Clerici.