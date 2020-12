Paola Turani, al centro delle critiche dopo l’ultimo post: “Dove sta la coerenza?”

Nelle ultime ore ha creato parecchio clamore il video condiviso sui social da una nota influencer. Si tratta di Paola Turani, una delle fashion blogger più note d’Italia, che ieri ha deciso di mostrare quanto l’apparenza possa ingannare. Nonostante il più che apprezzabile gesto, un utente su Twitter ha deciso di dire la sua, criticando le parole della donna.

“La perfezione non esiste” – Nella giornata di ieri, Paola ha deciso di voler condividere un messaggio di body positive che ha conquistato non pochi consensi. In un breve filmato pubblicato su Instagram, l’influencer ha deciso di mostrarsi senza filtri e di far capire ai suoi follower di non essere perfetta.

Dall’indiscutibile bellezza, la Turani ha deciso di far vedere quanto lei in realtà non sia così perfetta come tutte credono. Nel video ha infatti mostrato di avere la cellulite, volendo far capire quanto si possa essere belle con le proprie imperfezioni.

“Non so quanto possa essere controproducente per il mio lavoro questo post, ma detto tra noi: Chissenefrega! Ormai mi avete vista in tutte le salse e anche questa sono io. Le imperfezioni fanno parte di noi, le abbiamo tutti, non dobbiamo vergognarcene. E soprattutto care amiche, NESSUNO È PERFETTO. Ricordiamocelo sempre”, ha spiegato la donna nel lungo discorso sotto il filmato. Il messaggio di Paola ha ovviamente ricevuto tantissimi consensi. C’è stato chi, però, ha voluto andare controcorrente, mettendo sotto una luce diversa il gesto della blogger.

“Dove sta la coerenza?” – Un utente su Twitter ha voluto condividere il suo punto di vista riguardo la questione Turani. Sul noto social ha postato un collage che mostra lo screenshot del video condiviso ieri e una foto visibile sempre su Instagram:

“A sinistra video con tanto di pippone su quanto nessuno sia perfetto, ci dobbiamo amare pure con la cellulite. A destra una Paola Turani completamente priva di qualsiasi inestetismo. Spiegatemi dove sta la coerenza. Ah si, nel guadagnare consensi e follower chiaro”.