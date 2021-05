Paola Turani annuncia il sesso del futuro bambino

Paola Turani e Riccardo Serpella, il suo compagno, hanno scritto un post nel quale hanno svelato il sesso del futuro nascituro. Si tratta infatti di un bel bambino, dunque di un maschietto. La coppia ha annunciato il sesso sui social con un video nel quale si mostra una festa con palloncini, festoni colorati e coriandoli.

Il colore azzurro faceva da contorno a tale festa, proprio per far notare che il bambino che nascerà è un maschietto. Paola Turani ha spiegato che per lei è stata una grande scoperta sapere che si tratta di un maschietto.

Per lei maschio o femmina sarebbe stato indifferente, l’importante è che sta bene. Il compagno, però, Riccardo Serpella, continua ad avere un desiderio, ossia avere sia un maschio che una femminuccia. Per questo però bisognerà attendere, per ora hanno deciso di festeggiare.

La web influencer ha poi sostenuto di aver sempre sentito di essere incinta di un maschio. La percezione è stata sempre corretta. Prima di sapere il sesso ha pianto, ma sono state lacrime di emozione: “Ero talmente agitata che ancor prima di scoprire il sesso ho avuto un momento di crisi e sono scoppiata a piangere”.

LE DIFFICOLTà DI PAOLA TURANI A RIMANERE INCINTA – Nel 2020 Paola Turani si è sfogata con i fan sostenendo che aveva avuto difficoltà a rimanere incinta, nonostante il desiderio di maternità per lei fosse molto forte. In poche settimane, però, c’è stato il colpo di scena, a sorpresa il risultato del test ha dato esito positivo.