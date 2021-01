Paola Turani confessa: ”Io dallo psicologo, mai vergognarsi delle proprie fragilità”

La web influencer Paola Turani ha deciso di condividere con i propri follower un momento della delicato della vita che sta vivendo. “Ho bisogno di sfogarmi, di parlare. Non posso tenere tutto dentro e accumulare”, ha pubblicato tramite un post su Instagram.

LA CONFESSIONE DI PAOLA TURANI: ”IO DALLO PSICOLOGO, è IL MOMENTO DI CHIEDERE AIUTO” – L’ex modella di Intimissimi ha ribadito l’importanza di rivolgersi ad una specialista per poter combattere ogni propria fragilità. Ha infatti confessato: “Quante volte mi sono sentita invincibile, quante volte mi sono detta “sei forte, ce la fai da sola come hai sempre fatto” o quante volte per carattere ho nascosto una fragilità che non volevo far vedere all’esterno”.

E ancora: ”E poi piano piano inizi ad essere consapevole che per natura è normale avere dei limiti, che forse non ero così forte come volevo far sembrare. Ero fragile, sono fragile. Ho bisogno di sfogarmi, di parlare. Non posso tenere tutto dentro e accumulare“.

Infine ha dichiarato: “Mi sono resa conto che certe paure, angosce e alcune ansie non si possono risolvere o tenere a bada da sole. Quando lo capisci ti rendi conto che il chiedere aiuto ad una persona che ti possa aiutare non fa di te una persona diversa o inferiore, semplicemente una persona matura, più consapevole, che non deve avere timore di chiedere aiuto”.

”Perchè è normale avere paura e fare i conti con le proprie fragilità. Per la prima volta ho capito che avevo bisogno di farmi ascoltare da una psicologa per affrontare e parlare di un periodo della mia vita.. me ne devo vergognare? No. Per mille ragioni non ci si può vergognare. Anzi. Sono sicura che mi sarà d’aiuto in questo momento e condividere con voi questa mia “riflessione a voce alta” potrebbe a sua volta essere d’aiuto anche ad altre persone che mi leggeranno“.