Paola Turani, errore sui social: arriva la correzione di un utente

A finire nel mirino dei social è Paola Turani, questa volta per uno scivolone su un post condiviso su Instagram. Nello specifico si tratta di un errore che ovviamente non è sfuggito agli utenti, tanto che uno di loro l’ha corretta sotto al post incriminato.

L’ERRORE SU INSTAGRAM – L’8 ottobre l’influencer è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce Enea Francesco Serpelli. Molto nota su Instagram, dove conta 2 milioni di follower, la donna non manca di condividere con i fan tutto ciò che le accade.

Recentemente la Turani ha deciso di postare su Instagram uno scatto con il figlio Enea, sottolineando quanto le somigli. Ad accompagnare la foto, infatti, c’è la didascalia: “Miniatury”, ossia miniatura. A seguire, Paola ha voluto aggiungere vari hashtag, tutti in inglese.

A saltare all’occhio attento di vari fan è stato un errore compiuto da Paola Turani nella scelta degli hashtag. Infatti, come evidenziato anche da un utente, la donna ha scritto “Mum and daughter”, che in italiano si traduce con “mamma e figlia”.

Davanti a questo scivolone, non è mancata la correzione da parte dei follower. Un utente, infatti, le ha commentato: “Mum and daughter vuol dire ‘mamma e figlia’. Okay che sei perito agrario, ma le basi…”. Il ragazzo non è stato l’unico a sottolineare questo errore, ma non è giunta alcuna replica da parte di Paola.