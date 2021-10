Paola Turani, gaffe per l’influencer: ecco cosa ha detto

Paola Turani è una delle influencer e modelle più seguite sui social, con quasi due milioni di follower. La donna, seguita soprattutto per i contenuti pubblicati con i suoi cagnoloni, è diventata mamma per la prima volta del piccolo Enea Francesco. In queste ore, ha risposto ad alcune domande e ha fatto anche una gaffe.

LA PRESENTAZIONE DEL PICCOLO ENEA FRANCESCO – Appena ha partorito, la donna ha subito condiviso con i suoi follower la gioia di essere diventata mamma. “Ciao a tutti! È vero, mi sono fatto attendere un pochino… ma eccomi qui! Mi presento: sono ENEA, nato con un peso di 3,884kg lungo 52cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato!

Credo che non ci sia nessun dubbio, come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i “capelli” dal mio papà.

Però, in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue! Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà?! Ps- ovviamente non vedo l’ora di conoscere anche i miei “fratelloni pelosi””. Infatti, assieme a suo marito, la Turani ha presentato suo figlio ai due cagnoloni, Nadine e Gnomo.

L’accoglienza è stata ripresa con un video e ha già fatto il giro del web. I due cani sembrano veramente felici di incontrare il piccolo fratellino appena nato. Tuttavia, in queste ore Paola è finita al centro del gossip per una piccola gaffe.

GAFFE PER PAOLA TURANI – La modella ha risposto ad alcune domande sui social. “Si dobbiamo parlare della famosa e AGONIATA scelta del nome” ha commentato la donna, scrivendo agoniata invece di agognata. Insomma, sicuramente una svista per l’influencer che però non è passata inosservata agli occhi più critici dei follower.