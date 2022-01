Paola Turani, il prima e dopo la gravidanza: il bellissimo messaggio di body positivity

A più di tre mesi dal parto, Paola Turani ha voluto lanciare un bellissimo messaggio di body positivity sui social. Non sono ovviamente mancati i tantissimi commenti entusiasti e ammirati dei fan della donna.

PRIMA E DOPO LA GRAVIDANZA – Ad ottobre scorso la Turani è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce il suo piccolo Enea. L’arrivo del figlio ha ovviamente portato gioia e amore nelle vite di Paola e del compagno. Inoltre, questa nuova realtà ha portato l’influencer a non dar più peso alla sua immagine.

A tre mesi dalla sua nuova vita, quella di mamma, Paola ha condiviso due scatti che la ritraggono prima e dopo la gravidanza. Sotto queste foto, la Turani ha lanciato un bellissimo messaggio:

“Questa mattina mi è capitato di riguardare delle vecchie foto… quanto mi sembra lontana quella Paola dalla Paola di adesso! E poi l’altro giorno scatto una foto di come sono ora, tre mesi post parto. Come si sente questa Paola? Più che bene. Completa. Ancora più felice. Anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima. Ma volete mettere il dono di stringere tra le braccia vostro figlio? Non c’è kg, non c’è pancia o cellulite che tenga”.

Proseguendo nel suo discorso, la stessa influencer ha ammesso che non è per nulla facile vedere il proprio corpo cambiare. Lei, come ammesso anche nel post, in gravidanza ha preso 20 chili. Nonostante questa difficoltà, però, la donna ha voluto ricordare alle neo mamme e future mamme il bellissimo dono che portano in grembo per 9 mesi.

Riguardo proprio al suo corpo, Paola Turani ha ammesso che tornerà a curarlo. Vuole non solo tonificare e rassodare, ma anche rinforzare la schiena. L’influencer è sicura di una cosa: non vuole dimagrire. “Se ripenso a tutti gli anni in cui stavo a digiuno per entrare in un vestito taglia 38 la parola ‘dimagrire’ mi fa ancora paura”, ha confessato.

Davanti a queste bellissime parole, il popolo dei social non ha potuto che complimentarsi con la donna. Molte donne in dolce attesa, inoltre, hanno ringraziato la Turani per averle rassicurate.

Per vedere il post di Paola, clicca qui.