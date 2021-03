Paola Turani, l’annuncio della gravidanza: scoppiano le polemiche

A gran sorpresa, l’influencer Paola Turani e il marito Riccardi Serpella hanno dato il lieto annuncio sui social. La coppia, infatti, a breve si allargherà. Con un gran sorriso e la pancia scoperta, la donna ha voluto mostrarsi e rivelare la sua prima gravidanza. Alcune sue IG Stories hanno però suscitato polemica, tanto che la Turani è stata protagonista di dure critiche su Twitter.

POLEMICA SUI SOCIAL – Prendendo di sorpresa il web, nella giornata di oggi Paola ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. Per l’occasione, fotografandosi insieme al marito e al loro cane, l’influencer ha speso parole toccanti e cariche di gioia.

Sono stati tanti i commenti sotto a questo post, tra i tanti non mancano quelli dei volti noti dei social come Chiara Ferragni e ClioMakeUp. Non sono mancate, però, le polemiche per il gesto di Paola.

Un utente di Twitter ha criticato una IG Story che la modella ha condiviso dopo aver dato l’annuncio. Nel breve filmato incriminato, la Turani si è mostrata mentre piangeva felice. Riguardo questo video, l’utente ha così commentato: “No ragazze per me questa cosa di riprendersi o pubblicarsi mentre si è in lacrime è rivoltante”.

Al duro e pesante commento è seguito il commento di un’altra utente che ha concordato con quanto scritto. Come replicherà la Turani davanti a questa aspra critica?