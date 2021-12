Paola Turani, l’incantevole casa in montagna: il tour sui social

Mamma da qualche mese, Paola Turani si sta preparando per vivere il primo Natale con il marito Riccardo Serpellini e il figlio Enea. Per l’occasione, l’influencer ha deciso di condividere con i suoi tantissimi la sua casa di montagna a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, che sta addobbando per le festività.

L’INCANTEVOLE CASA IN MONTAGNA – Dato che l’anno scorso non si sono potute festeggiare insieme le feste natalizie, in molti hanno iniziato già da ora, fine novembre, ad addobbare la propria casa.

La stessa cosa la facendo la Turani che, insieme al figlio e al marito, si è trasferita nella sua casa in montagna. Molto attiva sui social, dove vanta più di 2 milioni di follower, l’influencer ha deciso di condividere un video in cui fa un breve tour dell’immensa casa.

È subito suggestiva l’atmosfera natalizia dell’esterno della casa di Paola, ricoperta di neve e decorata con tantissime lucine led. Non mancano nemmeno le ghirlande sistemate attorno alla staccionata e i soldatini dello Schiaccianoci.

Una volta arrivati in soggiorno, ad accogliere c’è un enorme albero di Natale già decorato con lucine, festoni e palline, dove ai piedi sono già presenti dei regali. Ad accompagnare il breve video è la didascalia: “Aspettando il Natale. Anche quest’anno abbiamo addobbato la casa in montagna e, che dire, con la neve è ancora tutto più magico”.

Per vedere il video della casa in montagna di Paola Turani, clicca qui.