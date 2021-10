Paola Turani, l’influencer ha partorito: i follower notano un particolare nel nome dei bimbo

Paola Turani, dopo tanti alti e bassi, è riuscita a coronare un sogno che sembrava ormai irrealizzabile per lei: diventare mamma. La donna due giorni fa ha dato alla luce un bel maschietto con dei grandi occhioni blu: Enea Francesco.

BENVENUTO ENEA FRANCESCO – Il piccolo sta ricevendo sui social tantissimi complimenti e già dai primi scatti notiamo come assomigli molto alla mamma Paola. Due grandi occhioni blu ipnotizzanti e un viso molto dolce. L’influencer ha inoltre dato su Instagram qualche dettaglio in più sulla nascita: pesa 3,884kg ed è lungo 52cm. Enea Francesco è in salute e pronto per vivere la sua vita assieme alla famiglia.

“Credo che non ci sia nessun dubbio, come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i “capelli” dal mio papà. Però, in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue! Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà?! Ps- ovviamente non vedo l’ora di conoscere anche i miei fratelloni pelosi” ha scritto Paola Turani su Instagram.

LA QUESTIONE NOME – Su Twitter, alcuni utenti hanno notato una piccola particolarità sul nome del bambino. Se nel primo post utilizzato per accogliere il bambino è stato utilizzato il nome completo, dal secondo post Paola ha già abbandonato il secondo nome. “Paola Turani abbandona il nome Francesco già dal secondo giorno post nascita, chi come lei” scrive un utente con tanto di faccine sorridenti.

Infatti, la donna ha cercato in tutti i modi di mettere il nome Francesco come secondo nome e non come primo. Su Twitter, ovviamente, si sono scatenati i commenti di chi la ama ma anche di chi non riesce ad apprezzarla. L’influencer ex modella è stata parecchio criticata soprattutto per essere andata dal parrucchiere qualche giorno prima del parto.