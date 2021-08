Paola Turani, nono mese di gravidanza: ha scelto già il nome?

Paola Turani è entrata ufficialmente nel nono e ultimo mese di gravidanza. La modella, sposata con Riccardo Serpellini, darà alla luce un maschietto, del quale però non si sa ancora il nome. I genitori avranno già scelto come chiamarlo?

LE SENSAZIONI DELLA TURANI – Con un lungo post su Instagram, la modella ha spiegato le sensazioni provate durante questa gravidanza e le emozioni nell’avere finalmente un figlio. Vi ricordiamo che per lei è stato molto difficile rimanere incinta, infatti, non ha mai accettato quelle occasioni in cui alcuni follower, senza un minimo di tatto, le chiedevano di fare un figlio con il marito.

“Inizia il nono mese, l’ultimo di questo nostro incredibile viaggio.. non sappiamo quanto dovremo aspettarti ancora, ma sicuramente siamo agli sgoccioli: le ultime settimane” ha scritto Paola Turani su Instagram, pubblicando una meravigliosa foto con il pancione. “Questi sono stati i mesi più dolci, sereni e tranquilli della mia vita, come se fossi continuamente in uno stato di grazia” ha continuato la modella.

“Mi hai fatto scoprire una nuova tipologia di amore, un amore che non sapevo si potesse provare ancora prima di vederti, mi hai fatta sentire ancora più donna, così femminile…con le mie nuove curve non mi sono mai sentita così bene e appagata con il mio corpo. Non sei ancora nato e già mi hai fatto vivere i momenti più belli che immaginavo da tanto tempo, emozioni giorno dopo giorno, sensazioni indescrivibili ogni volta che ti vedevo o che ti sentivo scalciare dentro di me. Ti ho desiderato, sognato e aspettato per 8 lunghi anni, grazie per averci scelti, grazie per questo regalo immenso che ci hai fatto… Mi sembra ancora impossibile poterlo dire, ma sono così grata alla vita per questo nostro piccolo miracolo“ ha concluso la donna.

NOME SCELTO? – I follower, così come famiglia e amici, sono impazienti di conoscere il piccolino. Infatti, tutti stanno cercando di capire come i futuri genitori chiameranno il bambino. Purtroppo, al momento non lo sanno nemmeno loro poiché decideranno il giorno della nascita. “Ogni giorno mi chiedete info e aggiornamenti sul nome (idem la nostra famiglia e amici) e no, non abbiamo ancora deciso come si chiamerà. Lo decideremo alla nascita! Quindi sia per noi che per voi… bisognerà aspettare ancora un po’!” ha spiegato Paola.