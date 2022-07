Paola Turani, sfogo dopo l’attacco sui social: “Se sei sincera ti massacrano”

Paola Turani, da quando è diventata madre, condivide spesso momenti di vita quotidiana con suo figlio Enea, che siano essi di gioia ma anche di stanchezza. Si sa, una madre non può sempre essere arzilla e pimpante, capita di avere momenti in cui si è stanchi. La modella e influencer ha voluto raccontare questo sui social nelle scorse ore ma le sue parole, evidentemente mal interpretate, hanno generato una polemica che l’ha coinvolta soprattutto su Twitter.

Le parole che hanno generato la polemica

Tutto è iniziato quando Paola, anche in modo abbastanza ironico e tranquillo, ha voluto manifestare la sua stanchezza sui social a causa del figlio. Tutto nella norma considerando che il piccolo Enea ha nove mesi ed è normale dedicare la maggior parte del tempo a lui e ai suoi bisogni. Tuttavia, quello che voleva essere un discorso sulla normale stanchezza delle mamme, si è trasformato in un caso mediatico e in tanti sui social hanno accusato la Turani di essere in realtà una privilegiata.

Lo sfogo di Paola Turani dopo l’attacco su Twitter

La modella e influencer ha deciso così di tornare sull’argomento: “Cosa vi avevo detto ieri? Ecco! Lo sapevo. Lo immaginavo. Ma quando io vi parlo lo faccio con il cuore in mano e in tutta sincerità. Condivido il bello e i momenti meno facili, da sempre. Dico la verità. Sempre. Chi vuole capire, bene. Chi non lo vuole fare e vuole solo il pretesto per attaccare, giudicare e spararmi mer*a addosso va bene uguale. Pace! Tanto sarà sempre così, per ogni cosa che faccio o dico c’è sempre il giudizio dietro l’angolo e gli haters che non vedono l’ora. Ormai sono abituata e non mi tapperò la bocca per paura di questi giudizi”.

“Da quando è nato Enea sono rinata anch’io, non sono mai stata così felice e lo sapete. La gioia che ogni giorno il mio piccolo mi dà è indescrivibile. Farei cambio con la vita di prima? No. Mai. Si può però affermare che in certi momenti è più impegnativo e non è così facile come sembra? Eccome. Perché alcune persone si scandalizzano per queste affermazioni? Non lo so. E giusto buttare una valanga di mer*a su di me, solo perché sulla mia pagina con il sorriso sulle labbra e in tutta serenità ho espresso un mio legittimo stato d’animo?” ha continuato Paola.

La modella ha poi sottolineato che “se sei sincera e dici la verità ti massacrano”. Fortunatamente la donna ha avuto anche tanti messaggi di affetto e solidarietà che per un po’ le hanno fatto dimenticare le critiche ricevute.