Le parole di Paolo Bargiggia stanno facendo rumore nell’ambiente Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista, il clima all’interno del club azzurro sarebbe tutt’altro che sereno, con Aurelio De Laurentiis descritto come profondamente contrariato dall’operato di Antonio Conte e del suo staff. Una frattura che, sempre secondo Bargiggia, porterebbe a un cambio netto a fine stagione, con la separazione ormai segnata.

In quest’ottica, il futuro della panchina del Napoli sarebbe già oggetto di riflessioni concrete. I profili maggiormente accreditati sarebbero quelli di Vincenzo Italiano e Francesco Farioli, indicati come i principali candidati a raccogliere l’eredità tecnica. Due allenatori diversi per percorso e filosofia, ma accomunati da una proposta di gioco moderna che potrebbe incontrare il favore della dirigenza partenopea in vista di una nuova fase progettuale.

Bargiggia ha poi aggiunto un retroscena legato alla recente sconfitta contro l’Atalanta. Secondo il suo racconto, sarebbe stato lo stesso Conte a spingere Giovanni Manna a esporsi pubblicamente contro la direzione arbitrale, assumendosi il ruolo di portavoce del malcontento del club. Un episodio che avrebbe ulteriormente irrigidito i rapporti interni, rafforzando l’idea di una svolta ormai inevitabile al termine della stagione. Non solo allenatore: anche sul fronte dirigenziale si parlerebbe di cambiamenti importanti. Tra i nomi accostati al Napoli ci sarebbe Tony D’Amico, attualmente direttore sportivo dell’Atalanta. Sullo sfondo resterebbero inoltre contatti esplorativi con Monchi e Giovanni Sartori, a conferma di una riflessione a 360 gradi sul futuro assetto dell’area sportiva.

Infine, nelle ultime ore sul web è circolato anche il nome di Cristiano Giuntoli. L’ex direttore generale del Napoli, reduce dall’esperienza alla Juventus e attualmente senza incarico, è stato accostato a un possibile ritorno in azzurro. Al momento, però, queste indiscrezioni non trovano riscontri concreti e vanno considerate prive di fondamento, almeno allo stato attuale.