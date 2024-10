Paolo Bolonis, avvistato in un locale con una concorrente di Temptation Island

Paolo Bonolis, conduttore storico di alcuni programmi della Mediaset, è stato avvistato in un locale a Roma con una persona inaspettata. La foto che lo ritrae insieme alla giovane ha lasciato tutti a bocca aperta. Non sono, infatti, mancati dei commenti a riguardo.

Chi è la single in questione? Si tratta di Titti Scialò. La ragazza ha partecipato all’ultima edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la sua relazione con Antonio Maione. L’ormai ex fidanzato aveva scritto alla redazione del programma per partecipare, vista l’estrema gelosia di Titti. Tuttavia, durante le puntate è venuta a galla un’altra realtà dei fatti. Antonio non amava, ormai già da tempo, la fidanzata. A provare ciò, è stato il suo avvicinamento ad una delle tentatrici. I due, durante il falò di confronto, hanno deciso di proseguire le loro vite separatamente, senza più soffrire.

Chi è Titty? Non si sa molto della sua sfera privata. Stando a quello che appare sui social, lavora come parrucchiera in centro che si trova in provincia di Napoli. Dopo la rottura con Antonio, esce, si diverte e viaggia in compagnia delle ragazze conosciute nel programma da poco terminato.

Paolo Bonolis, volto noto della TV italiana si è, invece, da poco separato dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, madre dei suoi figli. È stata proprio lei a decidere di avviare le pratiche per il divorzio, nonostante la sofferenza del marito. Attualmente, l’opinionista ha ritrovato la pace e la serenità nelle braccia di Angelo Madonia, insegnante nel programma “Ballando con le stelle”.

La foto, pubblicata da Titti, che la ritrae insieme a Paolo ha scatenato i commenti del web. I due si trovavano in un famoso locale romano. L’immagine non è passata inosservata agli occhi di Selvaggia Lucarelli che non ha perso occasione per esprimere la sua opinione a riguardo. L’ha fatto in diretta nazionale a “Ballando con le stelle”. Rivolgendosi a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo e concorrente del programma, la giudice ha detto: “Intanto, nel metaverso”. Si è trattato di un incontro casuale o c’è altro sotto la foto pubblicata?