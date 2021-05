Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, amore finito: il messaggio sui social

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis non sono più una coppia; ad annunciarlo la ragazza su Instagram. I due, molto chiacchierati sui social, hanno ammesso di non poter portare avanti la relazione. Infatti, l’imprenditore milanese residente a Dubai, Diego Granese, aveva messo in guardia Brosio, poiché ebbe un flirt con ma De Vitis. Vediamo cosa è successo.

MARIALAURA DE VITIS CONFERMA SUI SOCIAL LA ROTTURA – “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita” ha esordito la giovane ragazza.

“Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa” ha concluso.

Successivamente, Marialaura ha pubblicato delle stories assieme a Paolo Brosio intenti a mangiare. In quell’occasione, la ragazza ha spiegato che l’amore può finire ma l’affetto per una persona cara no. I social, a seguito di questa notizia, si sono scatenati.

LA STORIA D’AMORE TRA PAOLO E MARIALAURA – La storia d’amore più chiacchierata del momento è nata quando il giornalista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno credeva fosse una vera relazione, in molti hanno attaccato la coppia di voler solo fare business e far parlare di loro. Effettivamente, spesso sono stati invitati nei salottini della tv italiana. Ora che la stagione televisiva è finita, anche l’amore è svanito?