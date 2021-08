Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis: “Ora lui è sparito”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis ormai non sono più una coppia da diverso tempo ma sicuramente hanno fatto parlare parecchio i giornali di gossip. L’identità della ragazza venne svelata quando il giornalista decise di partecipare all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

LA STORIA D’AMORE – In pochi credevano alla veridicità del loro amore. La maggior parte degli utenti sui social hanno spesso criticato la ragazza di volere notorietà e buttarsi così a capofitto nel mondo della televisione. Tuttavia, i due hanno sempre dimostrato il contrario fino a quando la loro relazione è naufragato dopo la fine del Grande Fratello Vip.

IL RAPPORTO OGGI – Maria Laura De Vitis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha svelato in che rapporti è con Paolo Brosio. “Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito” ha detto la giovane, la quale ha 42 anni di differenza con il giornalista.

“All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore” ha continuato.

“Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito, probabilmente perché ha visto alcune foto che mi ritraggono insieme a un altro ragazzo. È una persona che sto frequentando“ ha concluso Maria Laura.