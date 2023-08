Diverse malelingue avevano iniziato a insinuare che tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ci fosse aria di crisi. A smentire i rumors sono stati proprio i due ex gieffini, mostrandosi più innamorati che mai. Addirittura il noto volto di Forum ha rivelato di aver chiesto alla compagna di sposarlo, quest’ultima, però, ha declinato la proposta. A spiegare il motivo dietro questa decisione è stata proprio Clizia.

IL MOTIVO DIETRO IL RIFIUTO – Come è noto ai fan del GF Vip, i due si sono conosciuti durante la quarta edizione del reality. A distanza di tre anni, la coppia è più solida che mai ed ha avuto il piccolo Gabriele, il primo figlio di Paolo e il secondo di Clizia. Ad oggi sono in tanti ad attendere i due convolare a nozze, desiderio condiviso anche dai due ex gieffini.

A parlare di matrimonio è stata proprio la Incorvaia in una recente intervista al settimanale Gente. La donna ha rivelato di aver già ricevuto una proposta di matrimonio da parte del compagno, ma di aver rifiutato. Il motivo? A spiegarlo è stata proprio l’ex protagonista del GF Vip:

“Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi“. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”.

Nonostante abbia rifiutato la prima proposta di matrimonio da parte di Ciavarro, la donna spera di sposarlo presto: “Accadrà chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”.