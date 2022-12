Paolo Ciavarro, la sua storia con Clizia Incorvaia: “La proposta di matrimonio arriverà, ho già un’idea”

Durante la quinta edizione del GF Vip, a far breccia nel cuore del pubblico è stata la storia d’amore nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A distanza di qualche anno dalla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, i due sono diventati genitori del piccolo Gabriele. In molti, ora, si domandano quando i due ex gieffini convoleranno a nozze. A rispondere a questa curiosità è proprio il volto di Forum.

“La proposta di matrimonio arriverà, ho già un’idea” – Molto attivi sui social, Paolo e Clizia sono soliti condividere con i follower la loro quotidianità. Nell’intervista da da Turchese Baracchi per Radio Cusano, Ciavarro ha parlato della sua storia con la Incorvaia. Come riportato da IsaeChia, il figlio di Eleonora Giorgi ha così rivelato:

“È venuto tutto in maniera così naturale nonostante il contesto particolare, poi c’è stata la distanza forzata a causa della pandemia e tornando indietro rifarei la stessa attesa mille volte. Siamo abituati a consumare tutto subito e invece l’attesa è stato qualcosa di stupendo che ha reso il tutto ancora più magico”.

Continuando a parlare della sua compagna, l’ex gieffino ha rivelato cosa più gli piace di lei: “La sua generosità d’animo è la cosa che mi piace di più, esteticamente la cosa che mi attrae di più? Il suo cervello. No dai gli occhi, lo sguardo”.

Dopo la nascita di Gabriele, molti sono impazienti di vedere Paolo e Clizia convolare a nozze. Riguardo la proposta di matrimonio, Ciavarro ha così rivelato a Turchese Baracchi:

“Mi viene un po’ di ansietta, perché io ho sempre detto di volere una famiglia e di volermi sposare. La proposta arriverà, non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà. Ho già tutta un’idea in programma, ma non la spoilero, è una cosa semplice, io sono una persona abbastanza semplice quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio. In questo ci bilanciamo bene io e Clizia, perché lei è quella più estrosa e creativa, mentre io sono più semplice”.