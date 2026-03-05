Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi più discussi tra tifosi e addetti ai lavori. Molto dipenderà da come si concluderà la stagione e dalle valutazioni che la società farà insieme all’allenatore salentino. Al momento non c’è alcuna decisione definitiva: l’obiettivo comune resta quello di chiudere al meglio il campionato prima di affrontare qualsiasi discorso sul futuro.

Del possibile scenario ha parlato anche il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8. Il collega ha espresso chiaramente la sua preferenza per la continuità tecnica, spiegando che nella sua personale graduatoria la prima scelta resta proprio l’attuale allenatore azzurro: “L’anno prossimo non cambierei allenatore. Quindi è primo Conte nella mia classifica, sono per la sua conferma”.

Del Genio però ha anche stilato una classifica di eventuali alternative nel caso in cui Conte dovesse salutare a fine stagione. Secondo il giornalista, il primo nome sarebbe quello di Cesc Fabregas, seguito da Xabi Alonso, Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano. Lo stesso Del Genio ha poi concluso con ironia: “Una fesseria la dovevo dire, l’ho detta”.

Si tratta ovviamente di riflessioni e ipotesi, perché al momento il Napoli è concentrato esclusivamente sul campo. Solo al termine della stagione arriveranno le valutazioni definitive sul progetto tecnico e sul futuro della panchina azzurra. Conte resta la priorità, ma il calcio insegna che gli scenari possono cambiare rapidamente.