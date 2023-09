Paolo Di Canio sul Napoli: “La squadra non stima Garcia”

L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e di Rudi Garcia. Ecco i principali spunti evidenziati: “Mister Rudi Garcia doveva entrare in punta di piedi, dopo quanto fatto da Spalletti”.

“Lo staff precedente viveva in simbiosi, era una famiglia. Garcia, ora, è un estraneo e i rapporti diventano determinanti, in questi casi. Le cose non riescono perché forse non c’è fiducia e stima nell’allenatore. Negli atteggiamenti, la squadra è lunga. E certi modi di fare sono segnali di nervosismo”.

Queste le dichiarazioni di Paolo Di Canio. È bene sottolineare che tali parole sono state riferite poco prima della partita contro l’Udinese, dove il Napoli ha vinto e convinto dopo diverse settimane.

Bisogna ora capire se l’ex attaccante ha ancora lo stesso pensiero dopo la vittoria o ritratterà il prima possibile.