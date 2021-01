Paolo Esposito: “ADL contatti immediatamente Allegri! Questo Napoli non arriverà nemmeno in Champions”

Il giornalista e conduttore del programma Area di Rigore, Paolo Esposito, ha scritto il suo parere circa l’attuale situazione della SSC Napoli sulla propria pagina Facebook. Questo il messaggio:

“Questo Napoli non arriverà tra le prime 4 squadre per qualificarsi in Champions. Altro addirittura che lottare per lo scudetto. Urge un allenatore più scafato, più scaltro per arrivare agli obiettivi“.

“Squadra noiosa e gioco ancor più noioso, prevedibile. Troppi retropassaggi e manovra lenta ed uno sterile tiki taka… Verticalizzazioni nemmeno a parlarne. Il Napoli, a mio parere, deve contattare Allegri, uno stratega della panchina, che sa leggere la partita, prima e durante la stessa”.

Per il giornalista è quindi necessario intervenire subito esonerando Rino Gattuso e mettendo sotto contratto l’ex Juventus Massimiliano Allegri.

Paolo Esposito ha infine concluso: “Che si sbrighi Aurelio De Laurentiis, prima che Max firmi con la Roma alla prossima sconfitta dei giallorossi! Si contatti Massimiliano Allegri già stasera. Prima che sia troppo tardi per tutto. A meno che non ci si accontenti di un’altra coppetta Italia, come la scorsa stagione…”