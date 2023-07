Paolo Meneguzzi, l’ironica telefonata a J-Ax: “Passami Fedez, ora facciamo sul serio”

Nei giorni scorsi ad attirare l’attenzione del popolo del web è stato il botta e risposta social tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Nelle scorse ore è giunto un nuovo attacco da parte del cantante che, attraverso un breve video su Instagram, ha ironicamente finto di chiamare il rapper.

“Passami Fedez, ora facciamo sul serio” – Il dissing tra i due artisti ha avuto inizio da un’intervista di Meneguzzi, in cui il cantante ha criticato duramente il pop moderno. In questa sua critica, l’artista ha tirato in mezzo Disco Paradise, brano di successo di J-Ax, Fedez e Annalisa.

Da quel momento in poi, tra i due è scoppiato un vero e proprio botta e risposta attraverso i loro canali social. Nei giorni scorsi, addirittura, il rapper ha pubblicato la canzone Invidia del Peneguzzi, un ulteriore modo di rispondere alle svariate dichiarazioni di Paolo. La replica di Meneguzzi, ovviamente, non si è fatta attendere.

Nelle scorse ore, infatti, il cantante ha così pubblicato nelle sue IG Stories: “Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il Pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata…“.

Successivamente, Paolo Meneguzzi ha pubblicato un breve video in cui ha simulato una telefonata con J-Ax: “Pronto J Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Mi passi Fedez per piacere perché io tenevo a parlare con lui in realtà. Bello il dissing, mi ha fatto ridere molto, ora però passami Fedez, facciamo sul serio un attimo, ciao”.

Dopo questo nuovo capitolo del chiacchieratissimo dissing, il popolo dei social è in attesa della replica del rapper. Come risponderà questa volta il membro degli Articolo 31? Non resta altro, quindi, che attendere gli sviluppi di questo botta e risposta social.