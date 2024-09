Paolo Paganini: “Il grande obiettivo della Juventus a gennaio è Victor Osimhen”

Sul proprio profilo su X, Paolo Paganini scrive della Juventus e del grande obiettivo della squadra bianconera in vista del prossimo mercato invernale. Secondo Paganini, infatti, il club bianconero potrebbe presto rivalutare la posizione di Dusan Vlahovic ed effettuare un importante investimento per l’attacco acquistando Victor Osimhen.

“Il messaggio di Thiago Motta mi sembra chiaro in Juventus Napoli: Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina. C’è David del Lille per gennaio ma il vero obiettivo resta Osimhen“.

Cristiano Giuntoli potrebbe quindi puntare su Victor Osimhen nel 2025 e avviare un nuovo ciclo vincente come successo qualche anno fa con Gonzalo Higuain. Un investimento milionario per un giocatore che nelle ultime settimane ha subito un importante svalutazione di mercato, passando da 130 milioni di euro a circa 75 milioni.

VICTOR OSIMHEN ALLA JUVENTUS, CRISTIANO GIUNTOLI PROVA IL COLPO DALLA SSC NAPOLI GIA’ A GENNAIO? IL VERO OBIETTIVO DEL DIRIGENTE DELLA JUVENTUS E’ IL BOMBER ORA AL GALATASARAY

Bisognerà ora capire se dopo l’avventura al Galatasaray il valore di Osimhen resti stazionario o può subire ulteriori svalutazioni. L’obiettivo della Juventus potrebbe essere quello di puntare sulla volontà del calciatore e sulla mancanza di offerte ricevute da parte del Napoli.