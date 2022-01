Paolo Paoletti annuncia: “Nel 2024 De Laurentiis lascerà il Napoli”

Paolo Paoletti, ex addetto stampa della SSC Napoli, ha lanciato una notizia che non ha lasciato indifferenti i tifosi e amanti del calcio. In un lungo post su Facebook, l’uomo ha rivelato che Aurelio De Laurentiis potrebbe abbandonare la squadra a partire dal 2024. Vediamo quindi cosa ha scritto.

Ipotesi addio?

L’ex addetto stampa del Napoli ha formulato un’ipotesi molto forte sul presunto addio del presidente della società. In un lungo post su Facebook, Paoletti ha fatto chiarezza: “L’unica cosa che mi apre il cuore in questo angusto inizio di Anno Nuovo è la promessa di ADL fatta a Decaro, Sindaco di Bari: ‘Nel 2024 resterò a Bari, lasciando Napoli ed il Napoli'”.

“Nel 2024 giocoforza, ovvero quando nessuno potrà più avere più di un club tra i professionisti! In cambio il cinepresidente ha chiesto al Sindaco barese gli spazi antistanti lo stadio ‘Astronave’ disegnato dal grande Renzo Piano, per costruire un centro sportivo, centro commerciale, albergo, cinema e negozi. Tutto nell’ambito della bonifica-rilancio del Quartiere Torrebella, territorio dove pupullano i tifosi dei galletti” ha continuato.

E ancora: “Per il nuovo look dello stadio San Nicola il Comune ha già stanziato ben 11 milioni, comunque un antipasto per un business da almeno 1 miliardo di euro su cui ADL vuole mettere le mani. Alla faccia del Napoli che ha pagato tutti i debiti della Filmauro e per l’acquisto del Bari calcio”.

“Cose che possono accadere solo a Napoli, così come la voce che sia proprio Ferlaino a trattare per il nuovo proprietario che subentrerà a De Laurentis tra 2 anni. Vero è che dopo essersi ignorati per 18 anni, da qualche mese Corrado e Aurelio sono pappa e ciccia in privato ed in pubblico!” ha sottolineato e concluso l’ex addetto stampa della squadra.