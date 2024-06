Paolo Paoletti svela: “Conte-Napoli, a gennaio il mister ha rifiutato 27 milioni di € netti dagli arabi”

Tramite il suo account Facebook, l’ex addetto stampa della SSC Napoli, Paolo Paoletti, scrive del Napoli e del prossimo allenatore della squadra azzurra, Antonio Conte: “Conte a gennaio ha rifiutato una offerta da 27mln netti l’anno dagli arabi. Vuole riprendere a lavorare in Italia”.

“Considera Napoli un trampolino per nuove avventure di primo livello. Su quest’ultimo punto De Laurentiis è stato bravo ad imporre un contratto paritario: una cosa a te, il corrispettivo a me (clausole di risoluzione). Così come Conte sa bene di essere l’ultimo parafulmine verso una piazza inferocita contro il cine-presidente”

“De Laurentiis ha fatto sfogare la situazione immolando Manna in un a trattativa sfiancante. Arriverà domani per chiudere e solo allora, la ricerca della verità troverà sintesi. Presentazione in teatro? Addirittura al San Carlo? Meglio sarebbe lasciare il Real Teatro dei Borbone alla lirica, ma se il Napoli di ADL è un melodramma, per una volta (dopo Maradona e Siani) ci può anche stare”.

“Conte al momento è il vero fuoriclasse su cui contare per il prossimo anno. Non oltre. Chi vuol esser lieto sia, del doman non c’è certezza!”, ha concluso il giornalista.