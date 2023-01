Paolo Ziliani: “Napoli-Juventus sarà una partita finta”

In merito alla sfida tra Napoli e Juventus in programma venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, il giornalista Paolo Ziliani ha scritto, sul proprio account Twitter, un messaggio che sicuramente non sarà ben apprezzato da parte dei tifosi bianconeri.

“Napoli-Juventus sarà una partita finta. Secondo la Procura la Juventus ha alterato i bilanci con operazioni illecite senza le quali avrebbe avuto un patrimonio netto negativo di 44.609 milioni al 30.6.19 e di 84,764 mln al 30.6.20. Schiera campioni che non avrebbe potuto comprare“.

Per Ziliani, quindi, la partita con la Juventus non si sarebbe proprio dovuta giocare per via degli ultimi accadimenti che hanno visto la Vecchia Signora di nuovo protagonista, in negativo.

Fatto sta che la partita si giocherà regolarmente e che le indagini sulla Juventus continuano e saranno i magistrati a far chiarezza sulla vicenda alquanto contorta.