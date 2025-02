Papa Francesco, la sua bronchite non gli permette di leggere la catechesi

Papa Francesco non si è ancora ripreso del tutto dalla forte bronchite. Il suo stato di salute è motivo di preoccupazione per i fedeli.

L’infezione alle vie aeree l’ha colpito la scorsa settimana. Nonostante ciò, Bergoglio ha continuato a svolgere le sue attività, spostando il 7 e l’8 Febbraio, le udienze a Casa Santa Maria.

Il Pontefice, durante la prima serata del “Festival di Sanremo”, è apparso sugli schermi dell’Ariston annunciando l’esibizione di Noa e Mira Awad. Ieri, all’indomani dell’esordio di Carlo Conti, il Santo Padre ha iniziato la lettura della catechesi, in Aula Paolo VI. Non è riuscito, tuttavia, a concluderla. Dopo qualche minuto, sopraffatto dal respiro mancato, si è rivolto al sacerdote, al suo fianco, e gli ha chiesto di proseguire lui nell’orazione.

Le sue parole, riportate da FanPage: “E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, di continuare a leggere perché io con mia bronchite non posso ancora. Spero che la prossima volta possa”. Secondo diversi medici, che hanno osservato le immagini, sarebbe meglio per il Pontefice riposarsi per qualche tempo, visto il suo debole stato di salute.

Non è la prima volta che Papa Francesco si è trovato costretto a cedere la parola. Durante la santa messa delle Forze Armate e di Polizia, svolta Domenica 9 Febbraio, il Pontefice ha interrotto l’omelia, lasciando continuare l’arcivescovo Diego Ravelli. Si è rivolto ai presenti in Piazza San Pietro, dicendo: “Chiedo al Maestro di continuare la lettura per difficoltà di respiro“. I militari hanno risposto a tale affermazione con un forte applauso, facendo sentire al Santo Padre tutto il loro calore.