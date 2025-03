Papa Francesco, il messaggio rivolto ai fedeli: “Vi ringrazio di cuore. Vi accompagno da qui”

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 Febbraio per via di una forte polmonite bilaterale. Ieri, a quasi un mese dall’inizio della degenza, il Pontefice ha fatto sentire la sua voce.

Bergoglio ha registrato un audio vocale che è stato trasmesso alle 21, durante la preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro. Le sue parole: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”.

Un messaggio che ha dato speranza ai fedeli, preoccupati per la salute del Pontefice. La situazione sembra star migliorando. Il Papa non ha avuto più crisi respiratorie negli ultimi giorni; dato rilevante dopo i vari bronco- spasmi avuti di recente. Inoltre, non ha più febbre.

Al fine di rimettersi al più presto, il Santo Padre sta proseguendo con la fisioterapia respiratoria e motoria. Tale riabilitazione richiede per una fase, comunque, una partecipazione attiva, da parte del paziente. Altrettanto continuativa è l’alternanza tra la ventilazione meccanica notturna e gli alti flussi giornalieri.

Bergoglio sta trascorrendo le sue giornate riposando, alternando alla lettura di giornali e quotidiani, momenti di preghiera e pensiero per i suoi fedeli. La stampa Vaticana ha ribadito che, dato il miglioramento avvenuto, il bollettino medico sarà diffuso direttamente Sabato 8 Marzo. Qualche informazione, tuttavia, sarà ugualmente resa pubblica.