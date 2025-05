Papa Leone XIV, domani l’inizio ufficiale del suo pontificato: consegna di pallio e anello del pescatore

A distanza di più di una settimana dalla sua elezione da pontefice, domani, domenica 18 maggio, inizierà ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV. Durante la cerimonia, avverranno diversi rituali simbolici.

INIZIO UFFICIALE DEL PONTIFICATO – Il 18 maggio, alle 10:00, in Piazza San Pietro, si terrà la Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV, che segnerà ufficialmente l’inizio del suo ministero come Vescovo di Roma e Pastore universale. Questo rito, che rappresenta uno dei momenti più soleni dell’elezione papale, include rituali simbolici come l’imposizione del pallio e la consegna dell’anello del pescatore.

Il pallio, una stola bianca in lana di agnelli, viene indossato dal Papa come segno del suo ruolo di “Buon Pastore”, simbolo della protezione e della guida spirituale che il Papa offre al popolo cristiano. L’anello del pescatore, che rappresenta l’autorità del Papa come successore di San Pietro, sarà consegnato dal cardinale decano Giovanni Battista Re. L’anello raffigura San Pietro con la barca e la rete, richiamando la missione evangelizzatrice del Pontefice.

La celebrazione si terrà alla presenza di circa 250.000 fedeli e sarà accompagnata da letture in diverse lingue, tra cui latino e greco. Durante la cerimonia, il Papa sarà affiancato da cardinali, arcivescovi e patriarchi delle Chiese orientali cattoliche, e seguirà una processione che partirà dalla tomba di San Pietro, situata sotto l’altare centrale della Basilica.

Oltre 180 delegazioni straniere sono attese per l’occasione, tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. La delegazione italiana sarà rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni, e altre personalità politiche come il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.