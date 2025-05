Papa Leone XIV, la prima messa con tutti i cardinali: “Gesù ridotto solamente a una specie di leader carismatico”

Dopo l’elezione, avvenuta nella giornata di ieri, Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa nella Cappella Sistina con i cardinali, sia elettori che ultra-ottantenni, tra cui Angelo Becciu che ha rinunciato a partecipare alle votazioni.

“Gesù ridotto solamente a una specie di leader carismatico” – Dopo quattro scrutini, ieri 8 maggio 2025, Robert Francis Prevost è stato eletto 267esimo Pontefice. Stamane il Papa ha presieduto la sua prima messa in presenza di tutti i cardinali che hanno preso parte al conclave.

Papa Leone XIV ha deciso di leggere un passo del Vangelo di Matteo, precisamente il solenne passo che narra la scelta del Primo Pontefice da parte di Cristo: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa”.

Nel corso dell’omelia, commentando il Vangelo appena letto, il Pontefice ha così commentato: “Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui a essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere”.

“Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito”, ha poi aggiunto.

Davanti a questi ostacoli, il Pontefice ha spiegato: “sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita, l’oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre e non poco”.

Ha poi così proseguito: “Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere, a questo livello, in un ateismo di fatto”.