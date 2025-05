Papa Leone XIV, qual è lo stipendio mensile del Pontefice?

Nella giornata di ieri, 9 Maggio, Papa Leone XIV ha tenuto la sua prima celebrazione eucaristica, nelle vesti di Santo Padre. La messa che ha avuto luogo nella Cappella Sistina ha sancito l’inizio del percorso del nuovo Pontefice, eletto dopo quasi due giorni di Conclave.

Ma qual è la storia del Cardinale Robert Francis Prevost? Il nuovo Papa, nato a Chicago, per lungo tempo è stato missionario in Perù. Successivamente, è stato posto come guida dell’ordine degli Agostiniani. La vera svolta però è avvenuta negli ultimi anni. Prevost era stato, infatti, nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione dell’America Latina.

Le sue prime azioni nelle vesti di Pontefice in realtà sembrano porsi lungo una via di continuità rispetto all’operato di Bergoglio. Ciò appare evidente dall’iniziale preghiera di Papa Leone XIV. Egli, di fronte all’immensità dei fedeli, ha volto al cielo una supplica di pace e di misericordia.

Nelle ultime ore, molti si stanno chiedendo quale sia il salario del Santo Padre. Nonostante non ci sia nessuna notizia ufficiale, né alcuna affermazione a tal proposito, è possibile fare una stima; volgendo lo sguardo al suo predecessore. Bergoglio riceveva una somma pari a 2.500€ al mese. Si tratta, dunque, di uno stipendio inferiore rispetto a quello percepito dai precedenti Pontefici.

Ma non è finita qui. Dopo quanto accaduto con l’epidemia del Covid-19, Papa Francesco ha ridotto del 10% gli stipendi dei membri della Curia Romana. L’obiettivo era quello di limitare le spese vaticane. Attualmente, ciò che ai fedeli interessa è vedere come si comporterà Papa Leone XIV, a tal proposito. Continuerà a camminare sul solco della sobrietà di Bergoglio, anche in materia economica?