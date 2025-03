Papusciello, ricercato per spaccio di cocaina

Tra i nomi che compaiono nella lista dei 51 indagati del blitz antidroga, avvenuto Giovedì 6 Marzo a Torre Annunziata; c’è anche quello di un noto tik toker napoletano: “Papusciello”.

All’ anagrafe, Antonio Gemignani, diventato famoso durante il periodo della quarantena, è stato accusato di due episodi di cessione di stupefacenti . Sarebbe coinvolto anche suo nipote Nino. Secondo gli inquirenti, Papusciello avrebbe intascato del denaro a seguito di uno di questi due eventi. Non ci sono, tuttavia, abbastanza prove per portare avanti questa pista.

In un primo momento, il Pm ha disposto nei confronti del quarantasettenne, spesso ospite nel programma “Peppy Night” di Peppe Iodice, un mandato di arresto. Successivamente, il gip è intervenuto; stabilendo l’obbligo di presentazione alla polizia.

Gemignani qualche giorno fa ha postato sulle sue pagine social ben 3 video che lo ritraevano sorridente a Tenerife, ad Alicante. Qualche ora dopo il blitz, uno di questi è stato cancellato e del tik toker non ci sono più notizie. Le altre due registrazioni sono ancora presenti sul profilo. In una, Papusciello si diverte, cantando una canzone neomelodica.

Stando a quello che si può vedere, il quarantenne si trova in un lussuoso resort con vista sul mare. Tra gli elementi immortalati, appaiono non soltanto delle piscine, ma in lontananza è possibile intravedere anche un promontorio. La cima del monte in questione sembra essere quella del “Penon de Ifach”.